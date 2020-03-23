再失5球！富善花園兩房售價直逼去年3月水平

大埔富善花園樓價一年以來首度失守「5球」，美聯汪子龍稱，該屋苑1座高層E室，實用面積365方呎，兩房間隔，略為減價2萬港元，至498萬元售出，呎價13,644元。

資料顯示，該盤對上一次錄低於500萬元成交，為去年3月售出的2座中層D室，當時作價約478.8萬元。

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