恒生九龍城分行暫停服務　以進行徹底清潔和消毒

恒生銀行公布，九龍城分行由今天(23日)起暫時停止營業，以便進行徹底清潔和消毒。銀行接獲該分行的一名員工通知，表示其現正在醫院，懷疑感染新冠肺炎。他的初步測試呈陽性反應，正等待進一步檢測。為審慎起見，九龍城分行將暫停營業直至另行通知。該分行全部員工亦已被安排留在家中自我隔離14天。此外，銀行已確定該分行所有員工均有遵從銀行指引，在當值工作期間已佩戴口罩。

該名員工於3月首兩星期被安排在家工作，於3月17至19日回到九龍城分行上班。他在工作期間全程均佩戴口罩。他在接獲衞生署通知其為一個確診個案的緊密接觸者後，3月20日開始已進行強制檢疫。銀行會為該員工提供適切的支援及協助。

為審慎起見，銀行已立即根據衞生當局的指引，在該分行進行深層清潔及消毒，並會聯絡該員工曾提供開戶等服務的客戶。

恒生指，一向以客戶和員工的安全和健康為首要考慮，就新冠肺炎疫情，銀行已採取預防措施，暫時停止部分分行的服務。

至於正在營業的分行，恒生亦已加強一系列保護措施，包括增加分行的深層清潔消毒次數、在開放式櫃台加設隔離膠板、要求員工於工作期間必須佩戴口罩，並提醒要經常清潔及消毒雙手。此外，銀行會為進入分行的客戶量度體溫及提示客戶戴上口罩。

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