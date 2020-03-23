新冠肺炎：三星及LG印度工廠暫停生產
2020年03月23日 14:24
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為控制新冠肺炎疫情，印度首都新德里周一(23日)起封城至月底，三星電子和LG電子因而宣布暫停其位於印度工廠的生產。
外媒報道，三星電子指為了遵守印度政府的防控方針，旗下位於諾伊達的智能手機工廠將暫停生產至本月25日；LG電子位於諾伊達和浦那的工廠也將暫停生產到本月底。
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