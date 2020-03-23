新加坡樓市已有撤辣聲音　香港豈能再怠慢！

香港推出樓市辣招多年，扭曲市場運作，各界已促請政府撤辣，維護樓市穩定。香港的區內競爭對手新加坡同樣設有類似樓市冷卻措施，惟面對新冠肺炎打擊，已開始有撤辣的聲音及動向，香港若繼續固步自封，定必進一步被星洲拋離。

新加坡推出的「辣招」與香港相若，主要透過徵稅降低買家的需求。另設有物業空置稅，防止發展商囤積單位。

外國媒體早前已率先披露，新加坡當局正採取一系列措施，以緩解疫情對經濟的衝擊，最新舉動為放寬管控樓市價格法規。該國原先規定，有外國股東的開發商必須在5年內完成其住宅項目、2年內出售所有住宅單位，否則將被罰款。目前該國政府正計劃放棄相關限制，若與新加坡本土有實質且重大聯繫的上市開發商，將不受此法例規範，並允許他們延遲推出房地產項目。

金融機構Jefferies分析師Krishna Guha認為，此舉是新加坡政府「選擇性放鬆」樓市政策，有望防止發展商迅速減價賣樓，以免整體樓市受到負面衝擊。

除了新盤空置稅外，新加坡金管局於2011年開始推出住宅額外買家印花稅(ABSD)，主要針對海外及公司名義買家，以及本地人購買超過1個住宅單位。當局曾兩度「加辣」，最後一次於2018年，海外及公司買家的稅率分別上調至20%及25%。公民購買第2個及第3個住宅的稅率上調至12%及15%；永久居民購買第2個住宅的稅率上調至15%。只有首次置業的公民免交辣稅。

另外，當局亦收緊貸款與估值比率(LTV Ratio)5個百分點，首置(物業樓齡不超過30年、或業主供滿後未滿65歲)的LTV上限由80%降至75%；第二、三項物業的LTV上限亦從50%及40%，下降至45%及35%。

券商Maybank Kim Eng發表報告，建議新加坡放寬部分宏觀調控措施，尤其是金融機構批出房貸LTV Ratio限制。該行認為，儘管息口和按揭利率正在下滑，惟當地2018年7月起將個人首次置業及購買第2個住宅物業的LTV限制，分別降至目前的75及45%；如不鬆綁，形同在當前經濟艱難時期阻礙中低收入人士獲取較廉宜的融資成本，可謂是「懲罰」和「歧視」中低收入家庭。

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