瑞銀財富管理：未來全球經濟可能出現的3個情景…

瑞銀財富管理投資總監辦公室最近發表的「布局亞太貨幣」最新觀點，全球新冠肺炎確診病例突破31萬例，紐約及加州相繼頒布居家令，單是以上兩個地區已佔美國GDP約20%。加拿大過去一周有多達50萬人申請失業金，相當於總勞動人口2.5%，該行相信美國本周四(26日)公布新申領失業金人數輕易突破200萬人(上周為28.1萬人)。

面對全球經濟不景氣及金融市場動盪，該行通過期權策略來分散股票敞口，由於高波動率及下行保障需求增加，利於出售美國及歐元區股票的看跌期權，並把所得資金用於買進看漲期權的部署。操作適用於預期市場反彈，但如果市場進一步下跌，此又能夠自動減少股票配置。

【全面下調亞太貨幣預測】

新冠肺炎疫情全球肆虐，各國經濟活動大規模停擺，加上美元融資市場持續承壓，該行全面下調亞太貨幣預期，但估計匯率下半年能夠逐步走強。其中，美元兌人民幣6及9月底的目標由原來的6.8及6.7，分別降至7.0及6.8；美元兌韓圜6、9及12月底的目標則由原來的1,120、1,100及1,100，降至1,250、1,180及1,160。

歐美最近採取激烈的防控措施，包括出行、營業及入境限制，成熟市場二季度經濟活動將大幅放緩。該行預期今年美國經濟增長只有1.1%(原來1.4%)；歐洲更降至0.3% (原來0.8%)。總體而言，全球及亞洲今年經濟增長將顯著放慢至1.6%及2.6%(原來2.9%及4.9%)。儘管內地疫情在一季度大致受控，但由於全球及地區經濟前景急轉直下，該行調低了中國一至四季度經濟增長預期，全年增速預期為1.5%(原來5.4%)。

雖然該行顯著下修內地經濟增長預期，但僅小幅調整人民幣目標，主因相對歐美，內地二季度經濟增長較理想、股市估值偏低、利率環境有利及經常帳穩定，中央貨幣政策也避免人民幣出現過度震盪，並因此保持看好人民幣。

【美元危機未了】

另一方面，儘管聯儲局已降息至接近零及重啟量寬，但不足以壓住美元的強勢。該行相信美元需求急速上升，主因跨國企業依賴美元融資，不斷召回美元以應付流動性需求。如果美元短缺未能全面解決甚至惡化，美元短期內可能進一步上漲。

不過，聯儲局已經出台一級交易商信貸工具(PDCF)、商業票據融資便利(CPFF)及貨幣市場共同基金流動性工具(MMLF)等，引導信貸流向家庭及企業。這些都是2008至09年流動性危機期間曾經出台的操作，目的解決美元融市場失序問題。該行相信流動性在未來6至8周恢復正常，當美元避險角色減退，由流動性驅動的漲幅也隨之下降。

【「V」、「U」、「L」型的抉擇】

疫情引發西方國家大規模停擺，歐美難以迴避二季度經濟收縮的命運。為免出現企業破產及失業率潮，該行認為在隔離及社交距離措施實施期間，政府應每月向私營企業「輸血」，規模相當於GDP約1%至2%，意味總成本少於GDP的15%至20%，這是經濟體承受得來的規模。

以下是該行最新的三種經濟情景預期：

上行情景：V型反彈

如果人們嚴格遵守社交距離措施、疫情季節性消退或/及藥物研發成功，那麼歐洲及美國疫情在4月初達到高峰，隔離措施5月起逐步放鬆。在政府刺激措施下，三及四季度經濟開始出現V型反彈。

在此情景下，標普500指數在年末前可能回升至2,900點。然而，美元高收益債券違約率可能達保持在3%至4%，集中於較脆弱的能源業，以及受到結構性挑戰的零售及休閒業。

基準情景：U型復甦

如果新增確診病例在4月中見頂，各國在5月中起取消最嚴格的防控措施，但疫情難以徹底消失，部分國家年內還要間歇實施防控措施。儘管刺激政策為行業提供必要的支援，但無法保障所有企業。

因此，經濟出現U型形態，復甦大概在四季度展開。在此情景下，該行預計標普500指數年底前回升至2,650點附近。

下行情景：L型發展

如果防控措施無法阻止疫情傳播，歐美新增確診病例在5或6月繼續上升，大多數限制措施需要持續到6或7月，並在下半年間歇實施。各國刺激政策未能抵銷長期需求衝擊，導致企業破產及失業率急劇上升。

那麼經濟可能呈現L型形態，在此情景下，標普500指數在年末跌至約2,100點，但參考過往的熊市，低點可能出現在1,650點至1,950點之間。

由於該行沒法確定在未來幾個月發生以上哪個情景，具有紀律、多元化及遠見的投資方式仍然是長期資本增值的良策。

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