【全球攬炒】中金料中國首季GDP收縮9.3%

內地券商中金公司發表最新報告稱，內地首季國內生產總值(GDP)按年可能萎縮9.3%，較外資大行高盛早前估收縮9%形勢更差。

中金指，鑑於近期新冠肺炎疫情迅速在全球擴散升級，並已出現向金融市場「傳染」迹象，決定將今年內地實際GDP增速預測從此前6.1%下調至2.6%。由於實際GDP增長在今年大部分時間都低於潛在增速，故預計名義增速將在今年顯著放緩至2.8%。

另外，該券商相信，海外疫情仍會深度影響第2季A股盈利，因此下調今年A股的盈利按年增速，估計負增長15%，其中非金融行業料下滑25.6%。

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