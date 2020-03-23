【全球攬炒】4個高危行業　恐未等到政府打救已陣亡

外國傳媒報道，美國著名財經周刊《巴隆氏》(Barron's)警告，隨着疫情發展，有4大產業的危機最嚴重，恐怕等不到政府打救已被消滅。

報道指出，由於過去長期低利息環境促使企業債務增加，而許多債務即將在最近到期，美國公司債佔GDP比率正處於前所未有的高峰，去年有半數投資級債券被評為「BBB」，即接近「垃圾級別」。

紐約大學斯特恩商學院名譽金融學教授Edward Altman估計，明年高收益債券(即俗稱「垃圾債」)的違約率將從去年的2.9%大升至10%，過去12個月內有破產疑慮的「殭屍企業」數量已翻倍。

其中，包括航空業、能源業、郵輪業、私募投資業等，恐面臨被迫合併或倒閉等困境。事實上，美國航空股現在的市值已跌落谷底，整體僅480億美元，還不到迪士尼的1/3，而美國政府對航空業提出的紓困為「貸款」而非派錢，料最終會加劇航空業債務壓力。

另邊廂，隨着原油和天然氣「價崩」，加上全城避難使需求放緩，能源業亦經歷嚴重供需失衡，低油價將持續超過1年，其中，美國頁岩油深受其害，1年前股價7.15美元的油企Oasis Petroleum，現已不到0.5美元。

另一個大鑊行業是郵輪業！除非疫情受控，否則停業時間將持續延長。至於私募股權產業方面，代表人物阿克曼(Bill Ackman)上周已表明，如果疫情危機持續超過18個月，將有許多私募投資業者可能破產，目前不確定這些公司承擔了多少債務，但若目前債務接近或超過2008年水平，私募投資公司料將承受嚴重打擊。

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