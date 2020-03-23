【全球攬炒】倘日本奧運延期或取消 2020年經濟會衰到...

外國傳媒報道，日本首相安倍晉三表示，目前全球的狀況不適合舉行奧運會！據日本民間單位估算，一旦東京奧運延期，可能造成6,000億日圓(約427.94億港元)至7,000億日圓(約499.27億港元)日本國內經濟損失；如果取消舉辦，包括疫情影響，日本國內生產總值(GDP)恐被拉低1.4%，相當於7.8萬億日圓(約5,563億港元)。

第一生命經濟研究所首席經濟學家永浜利廣利用近年夏季奧運舉辦國的經濟增長後估計，如果東京奧運延期或取消，2020年日本GDP將減少1.7萬億日圓，加上各種效應，將損失3.2萬億日圓左右(約2,282億港元)。

日本關西大學名譽教授宮本勝浩估算，若東京奧運延期，日本經濟損失將達到6,408億日圓(約457億港元)，如果是取消，經濟損失則將達到4.5151萬億日圓(約3,220億港元)。

SMBC日興證券首席經濟學家牧野潤一則預期，如果疫情擴大並持續至7月前後，今年日本GDP將減少7.8萬億日圓，上市企業淨利潤預期最多減少24.4%。

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