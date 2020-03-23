【全球攬炒】通縮危機乍現！星2月核心通脹10年首見負值

外國傳媒報道，受新冠肺炎疫情影響，新加坡今年2月核心通脹竟出現負值，為近10年首次「見紅」。

新加坡金融管理局和貿工局周一(23日)表示，新加坡2月核心通脹(不包含住宿和個人交通費)按年大幅下滑，為-0.1%，低於今年1月的0.3%。這是自2010年1月-0.5%以來的最低核心通脹。

至於整體通脹也很低，按年僅升0.3%，低於今年1月的0.8%。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626