【全球攬炒】通縮危機乍現！星2月核心通脹10年首見負值
2020年03月23日 15:54
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(Getty Images圖片)
外國傳媒報道，受新冠肺炎疫情影響，新加坡今年2月核心通脹竟出現負值，為近10年首次「見紅」。
新加坡金融管理局和貿工局周一(23日)表示，新加坡2月核心通脹(不包含住宿和個人交通費)按年大幅下滑，為-0.1%，低於今年1月的0.3%。這是自2010年1月-0.5%以來的最低核心通脹。
至於整體通脹也很低，按年僅升0.3%，低於今年1月的0.8%。
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