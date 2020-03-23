【全球攬炒】亞太企業債恐爆違約潮 內房高危
2020年03月23日 16:03
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外國傳媒報道，隨着疫情蔓延，可能導致今年亞太企業爆發違約潮，因為許多企業趁多年來的低利率大舉借貸，累積債務已高達32萬億美元(約249萬億港元)，其中，中國房地產開發商的債務最令人擔憂。
評級機構穆迪表示，在2008年全球金融海嘯後至2019年，亞太企業發行的企業債規模已倍增至32萬億美元，目前疫情已引發資金緊縮問題，令投資者擔憂，將造成航空、零售等產業爆發破產潮。
Dealogic數據顯示，截至今年2月，中國房地產開發商的人民幣計價債務規模就高達6,470億美元。而在今年首兩個月，中國新屋銷售和開工率雙雙下跌逾20%，將使中國房地產開發商面臨資金周轉壓力。
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