【全球救市】美車廠處「二戰狀態」　轉生產抗疫物品

外國傳媒報道，新冠肺炎疫情在美國大爆發，美國總統特朗普表示，包括福特汽車及通用汽車等在內的多家車廠將獲得「許可」，以生產呼吸器和金屬設備協助抗疫。

所謂的「許可」是指特朗普在上周三(18日)啟動的「國防生產法」(Defense Production Act)，其允許公司製造必要的醫療設備，但目前尚未正式勒令任何公司製造這些重要物資。

事實上，特朗普提到的公司，上周已表態將使用旗下工廠比照二戰期間狀態，大量製造呼吸器，但所指到的「金屬」製品為何尚待釐清。

福特汽車與通用汽車早前與白宮商討製造重要物資的可能性，其中通用汽車上周五(20日)宣布，與醫療設備公司Ventec Life Systems合作，加速生產該公司呼吸照護系統，而不是自行研發。

在疫情最為嚴重的紐約市，市長白思豪(Bill de Blasio)早前警告，紐約內包括呼吸器在內的基本醫療物資將在10天內耗盡。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626