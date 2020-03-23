【全球攬炒】酒店業擴大無薪假　有業界裁員九成以上

外國傳媒報道，受新冠肺炎疫情影響，各國政府紛紛宣布旅行禁令，公司暫停員工旅遊、會議取消、度假旅客也暫時擱置計劃，旅遊業首當其衝，有酒店業為了「止血」，除了無薪假外，甚至裁員九成以上。

除了先前已經宣布無薪假的萬豪國際(Marriott)外，希爾頓(Hilton)和凱悅酒店(Hyatt Hotels)亦雙雙表示，由於全球多數旅行計劃因疫情停擺，兩家集團將有許多員工放無薪假。

萬豪發言人證實，美國馬里蘭州總部4,000名員工當中，大約2/3將放無薪假，海外員工也有約2/3會放無薪假。無薪假將從4月開始實施，估計持續60至90天，期間美國員工可拿到兩成薪金，用以支付醫療保險等開銷，未放無薪假的員工則會減薪20%，工作周數也會減少。

希爾頓同樣縮支，發言人表示，會有數以萬計員工放無薪假。凱悅發言人則說，公司暫時對酒店許多經理級人員實施無薪假，並刪減多數員工工時。

總部設在美國達拉斯、全美擁有130間酒店的Ashford共有7,000名員工，其中95%遭解僱或放無薪假。酒店高層預期，約1/3員工無法再重返公司。

另一行家Pebblebrook Hotel Trust旗下8,000名員工，也有約90至95%放無薪假，旗下54間旅館已有約半數關閉，還維持營業的入住率則已跌至個位數。

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