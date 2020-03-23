【全球攬炒】澳洲失業潮湧至　總理慨嘆「經濟大蕭條」

外國傳媒報道，澳洲失業人士周一(23日)湧入了全國各地的就業服務辦公室。澳洲總理莫里森警告，疫情可能導致類似「經濟大蕭條(Great Depression)」經濟危機。

澳洲過去經歷創紀錄的29年經濟增長，但在疫情爆發後，經濟受重創，雖然政府提供1,890億澳元援助方案，但全國經濟仍料陷入衰退。

報道指出，澳洲各地出現就業服務辦公室大排長龍，堪稱數十年首見。一個提供澳洲政府服務的網站被塞爆，求職者湧入註冊以獲得補助金。為幫助民眾度過危機，補助金暫時倍增，每兩周多550澳元。

在數以萬計民眾飯碗不保下，莫里森表示，遇上一場「自經濟大蕭條以來從未見過」的經濟危機，情景類似1920年代末期和1930年代。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626