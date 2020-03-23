【市後重點睇】英鎊重上1.16關 道期挫近700點
2020年03月23日 16:13
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美匯指數企102.38，港匯見7.7573，離岸人民幣(CNH)低見7.1467，最新企7.1352。美元兌日圓處110.2，歐元兌美元報1.0691，英鎊重上1.16水平。布油跌2.89%至26.2美元，紐油升1.1%至22.88美元。金價報1,489美元。美股期貨早斷曾跌5%觸發熔斷，道指期貨最新仍挫682點或逾4%。歐股早段低開，英股暫跌1.7%，德、法股跌逾4%。
●市後關注點
-16:00 台灣2月工業生產
-23:00 歐元區3月消費者信心指數
●港股「彈散」，恒生指數周一(23日)收市報21,696點，跌1,108點或4.86%；國企指數收報8,751點，跌366點或4.02%，主板成交1,375億港元。滙豐控股收報44.2元，跌5.96%。
●滬綜指收跌3.1%，創業板指瀉4.5%。https://bit.ly/2QFgb71
●亞洲股市：日股漲逾2%，澳股插5%創逾7年低。https://bit.ly/3aiMl08
●人民幣兌每百港元見91.3，分析料人行或出手穩定匯率。
●18講場：香港首隻新股採虛擬上市儀式，敲鑼係點玩法？
●【全球救市】
-傳南韓或擲27萬億韓圜穩定市場。
-歐央行副行長料歐洲經濟上半年陷衰退。
●【全球攬炒】
-最新分析料美國第2季經濟或勁縮三至五成。
-中金料中國首季GDP收縮9.3%。
-通縮危機乍現！星2月核心通脹10年首見負值。
●新冠肺炎：
-全球信用市場崩潰，內房企轉戰在岸融資。
-紐交所今轉至電子交易。
-三星及LG印度工廠暫停生產。
-澳洲稀土生產商關閉馬來西亞工廠。
●南韓3月首20日出口數字意外增10%，玄機是...
●標普料亞太區經濟蒸發近5萬億，3個表睇晒有幾慘烈… https://bit.ly/3dmlr9g
●新加坡已有樓市撤辣動作，香港豈能再怠慢！https://bit.ly/2UbHJDd
●瑞銀財富管理：未來全球經濟可能出現的3個情景… https://bit.ly/39bVHcz
●二手成交：
-再失5球！富善花園兩房售價直逼去年3月水平。
-比華利山別墅1508萬易手，7年帳蝕192萬元。
-百福花園中層戶售790萬，做價較1年前低23萬。
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