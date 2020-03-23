【市後重點睇】英鎊重上1.16關　道期挫近700點

美匯指數企102.38，港匯見7.7573，離岸人民幣(CNH)低見7.1467，最新企7.1352。美元兌日圓處110.2，歐元兌美元報1.0691，英鎊重上1.16水平。布油跌2.89%至26.2美元，紐油升1.1%至22.88美元。金價報1,489美元。美股期貨早斷曾跌5%觸發熔斷，道指期貨最新仍挫682點或逾4%。歐股早段低開，英股暫跌1.7%，德、法股跌逾4%。

●市後關注點

-16:00 台灣2月工業生產

-23:00 歐元區3月消費者信心指數

●港股「彈散」，恒生指數周一(23日)收市報21,696點，跌1,108點或4.86%；國企指數收報8,751點，跌366點或4.02%，主板成交1,375億港元。滙豐控股收報44.2元，跌5.96%。

●人民幣兌每百港元見91.3，分析料人行或出手穩定匯率。

●18講場：香港首隻新股採虛擬上市儀式，敲鑼係點玩法？

●【全球救市】

-傳南韓或擲27萬億韓圜穩定市場。

-歐央行副行長料歐洲經濟上半年陷衰退。

●【全球攬炒】

-最新分析料美國第2季經濟或勁縮三至五成。

-中金料中國首季GDP收縮9.3%。

-通縮危機乍現！星2月核心通脹10年首見負值。

●新冠肺炎：

-全球信用市場崩潰，內房企轉戰在岸融資。

-紐交所今轉至電子交易。

-三星及LG印度工廠暫停生產。

-澳洲稀土生產商關閉馬來西亞工廠。

●南韓3月首20日出口數字意外增10%，玄機是...

●二手成交：

-再失5球！富善花園兩房售價直逼去年3月水平。

-比華利山別墅1508萬易手，7年帳蝕192萬元。

-百福花園中層戶售790萬，做價較1年前低23萬。

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