【全球攬炒】歐股開市挫逾4%

美國救市措施在國會受阻，歐股跟隨亞股向下，當中英股報4,939點，跌251點或4.84%；德股報8,530點，跌398點或4.46%；法股報3,874點，跌174點或4.3%。

為應對低油價環境，法國道達爾石油(Total)宣布停止2020年涉資20億美元的股份回購計劃，股價跌3.16%。

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