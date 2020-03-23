綠城中國：銷售目標2500億人幣　疫情對首兩季影響大

主席、執行董事及行政總裁張亞東在網上業績發布會上指，受到限價政策影響，公司在過去幾年處於「康復期」，但現在「大部分問題已經得到解決」。他表示業績成果呈現有差距，綠城需要時間進行改變，會以最大限度把公司經營好，降低成本和提升效益。

新冠肺炎疫情衝擊房地產銷售，綠城2020年全年銷售目標2,500億元。張亞東表示，疫情對首兩季度影響比較大，但認為能夠「大概率」達成全年目標。目前重資產板塊復工率85%以上，輕資產板塊復工率80%以上。

公司今年有兩筆美元債在8月和11月份到期，貸款規模合共11億美元。近期美股比較波動，問到公司會否有備用計劃還債，執行董事及執行總裁周連營表示，會透過多種組合方式，境內融資、銀行貸款等融資渠道均有充分安排。

張氏指出，今年收併購機會比較多，目前有在談項目，公司高度重視，希望今年加大這方面工作，但需要找合適標的，擇優選優。

至於今年派息按年大增，周指，2019財年派息比率在25%，處於比例控制範圍，即20至30%。

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