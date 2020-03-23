聯通去年多賺一成 2月移動用戶淨減660萬
2020年03月23日 16:36
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(中新社圖片)
中國聯通(00762)公布2019年全年業績，期內收入2,905.15億元人民幣(下同)，按年跌0.12%，公司權益持有者應佔盈利113.3億元，按年增長11.11%，每股盈利0.37元，派發末期股息每股普通股0.148元。
該公司另公布2020年2月份營運數據，移動出帳用戶2月份淨減660.1萬戶，累計到達數3.1億戶，其中4G用戶月內淨減267.1萬戶，累計到達數2.52億戶。固網業務方面，固網寬帶用戶月內淨增19.1萬戶，至8,428.7萬戶；本地電話用戶月內淨減26.2萬戶，至5,384.8萬戶。
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