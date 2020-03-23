聯通去年多賺一成　2月移動用戶淨減660萬

該公司另公布2020年2月份營運數據，移動出帳用戶2月份淨減660.1萬戶，累計到達數3.1億戶，其中4G用戶月內淨減267.1萬戶，累計到達數2.52億戶。固網業務方面，固網寬帶用戶月內淨增19.1萬戶，至8,428.7萬戶；本地電話用戶月內淨減26.2萬戶，至5,384.8萬戶。

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