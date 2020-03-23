深圳控股兩個月合同銷售額按年升33%

受疫情影響，2月旗下售樓中心暫時關閉，部分項目啟動線上售樓平台。2月集團合同銷售額約1.23億元，較按年月下降88.4%，較去年同期下降61.8%，合同銷售面積約1,785平方米，按月下降94.8%，較去年同期下降91%。

今年1至2月，集團總合同銷售額約11.82億元，較去年同期上升33.6%，總合同銷售面積約36,324平方米，較去年同期下降33.1%，每平方米平均售價約32,535元。

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