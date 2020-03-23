【fb直播】又瀉千點　港股未跌定？

美國刺激經濟方案在國會受阻，美股期貨周一(23日)再次觸及熔斷！港股失守兩萬二關，大跌1,108點收市！新冠肺炎疫情持續擴散，港股仲有排跌？博反彈呢招都係咪再試？

《東網Money 18》搵嚟宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626