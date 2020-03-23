【fb直播】又瀉千點 港股未跌定？
2020年03月23日 16:43
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宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒(右)
美國刺激經濟方案在國會受阻，美股期貨周一(23日)再次觸及熔斷！港股失守兩萬二關，大跌1,108點收市！新冠肺炎疫情持續擴散，港股仲有排跌？博反彈呢招都係咪再試？
金融股顯著下挫，普遍有逾半成跌幅，滙豐控股(00005)跌近6%，友邦保險(01299)挫半成，就連恒生銀行(00011)創逾4年低，收跌6.2%，報125.1元，金融股走勢短期係咪好差？反彈機會大唔大？
港交所(00388)可能係股災受惠股！有大行指出港股年內成交強勁，評級由「沽售」連跳兩級至「買入」！港股成交金額衝高真係有望推高股價？
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