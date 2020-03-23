炒輪攻略：全日輪證成交166億元

全日窩輪成交約46.5億港元，佔大市成交3.3%。認購輪全日成交約40.7億元，認沽輪成交約5.8億元。認購輪與認沽輪成交比例87:13。

牛熊證全日成交119.62億元，佔大市成交8.7%。牛證全日成交64.07億元，熊證成交55.55億元。牛證與熊證成交比例54:46。

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