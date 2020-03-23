業主企硬！冠暉苑呎價破1.5萬 創全港第二市場新高
2020年03月23日 17:01
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資助房屋未補價第二市場呎價首度衝破1.5萬元，市場消息稱，何文田冠暉苑高暉閣低層24室，實用面積291方呎，1月份以438萬元叫價放盤，一直企硬不減，最後成功零議價售出，呎價15,051元，創全港第二市場呎價新高。
資料顯示，舊紀錄為筲箕灣東濤苑D座中層4室，去年7月成交呎價14,147元，今次新紀錄進一步推高約6.4%。
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