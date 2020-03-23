業主企硬！冠暉苑呎價破1.5萬　創全港第二市場新高

資助房屋未補價第二市場呎價首度衝破1.5萬元，市場消息稱，何文田冠暉苑高暉閣低層24室，實用面積291方呎，1月份以438萬元叫價放盤，一直企硬不減，最後成功零議價售出，呎價15,051元，創全港第二市場呎價新高。

資料顯示，舊紀錄為筲箕灣東濤苑D座中層4室，去年7月成交呎價14,147元，今次新紀錄進一步推高約6.4%。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626