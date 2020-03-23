港鐵2月本地服務乘客總量按年跌43%
2020年03月23日 17:08
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受新冠肺炎疫情影響，港鐵公司(00066)客運量持續減少。其中，本地服務2月錄7,140.5萬人次，按月跌38.72%，按年跌43.45%；機場快線錄37.4萬人次，按月和按年分別跌61.52%和71.85%；過境線18.9萬人次，按月和按年分別跌97.32%和97.74%。城際客運、輕鐵及巴士每月總乘客量為939.1萬人次，按月和按年分別跌33.91%和45.61%。
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