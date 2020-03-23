華置去年業績倒退22%　未期息銳減九成

華置股價周一顯著受壓，全日最多曾挫8.67%，低見3.37元，收市仍跌近半成至3.51元。

公司截至去年12月底止的2019年度收入按年減少36.1%至5.38億元。當中租金收入總額跌3.94%至5.23億元，其他收入按年跌36.25%至1,600萬元。毛利5.11億元，按年減少28.9%。公司解釋，收入和毛利下降主要由於去年並無錄得物業銷售所致。

公司展望，香港經濟因受自2019年年中以來持續示威抗議活動影響遭嚴重打擊，並出現15年來首次赤字預算。加上爆發新冠肺炎疫情以及多個國家實施不同措施(包括旅遊限制及新邊境管制措施)以防止病毒傳播，本地零售消費及抵港旅客數字正承受着重大下行壓力。因此，預期公司的投資物業將需要更長時間完全復原。

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