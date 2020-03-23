上月中環商廈租金跌3.2%　金融海嘯以來最傷

新冠肺炎疫情下，不少企業租戶重新考慮並延遲租賃安排，據仲量聯行公布的《香港地產市場觀察》指出，2月份整體甲級寫字樓市場錄得18.93萬方呎負吸納量，而期間中環寫字樓租金，更按月下挫3.2%，是自2008至2009年環球金融海嘯以來錄得的最大單月跌幅。

隨着租戶繼續尋求具成本效益的辦公地點，中環以外地區錄得多宗成交，當中較為矚目的交易包括環聯承租尖沙咀港威大廈五座的1.77萬方呎樓面，以搬遷並擴充位於海港城的辦事處。

中環地區於2月錄得3.36萬方呎負吸納量，令區內重投租賃市場的樓面有所增加。由於租戶對控制租金成本維持審慎，大多數租賃需求均集中於頂級寫字樓以外的地點。值得一提的是，兩家現位於中環核心地段的律師行已分別承租金鐘和鰂魚涌寫字樓樓面。

仲量聯行大中華研究部主管黃志輝表示，由於租賃需求下降令各主要寫字樓市場空置率均見上升，整體寫字樓租金跌幅於上月進一步擴大，按月下跌2.2%。其中中環寫字樓租金按月下跌每方呎116.1元。

該行商業部主管鮑雅歷指，現時市況將影響多個行業的氣氛，並在短期內左右其商業計劃，導致個別企業在時間許可下暫緩搬遷及擴張計劃。與此同時，部分企業反而趁勢爭取更佳的租賃彈性和交易結構逆流而上。然而，不論短期市況如何，租約即將到期的企業，均需在調整商業計劃的同時解決上述問題。

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