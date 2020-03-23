靈寶黃金料全年虧損減少
2020年03月23日 17:30
東網電視更多新聞短片
靈寶黃金(03330)發盈利警告，截至2019年12月底止年度之未經審核的持續經營業務產生的虧損預期約為2.6億元人民幣(下同)，較2018年同期錄得之持續經營業務產生的虧損約11.79億元減少。
集團的2019財年業績相對轉好，原因為於2019財年增加安全環保投入、擴大黃金生產、推行降本增效措施及優化財務和行政的費用；及期內黃金產量明顯提升，以及毛利率也有所增長。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！