綠領控股料去年虧損擴大
2020年03月23日 17:45
東網電視更多新聞短片
綠領控股(00061)公布，預期截至2019年12月31日止全年度可能錄得虧損大幅減少超過50%，2018年同期則虧損約24.83億港元，主因是2019財年的採礦權和物業、廠房及設備的減值虧損變動；2019財年的行政及其他經營開支增加，主要由於採礦業務的行政及其他經營開支增加；2019財年的可轉換貸款票據衍生部分公平值變動產生的收益減少；2019財年出售附屬公司產生收益。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！