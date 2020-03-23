長實淺水灣大宅逾4.68億招標售出 呎價8萬元
2020年03月23日 17:46
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豪宅市場疫市下屢錄大額交投。長實集團(01113)旗下淺水灣90 Repulse Bay Road，剛以招標形式售出1號大宅，實用面積5,862方呎，平台與花園分別806及245方呎，成交價逾4.68億元，呎價為8萬元。據悉，買家為香港人，是次售價屬逾半年以來同區最大金額一手交投之一。
該公司助理首席經理(營業)何家欣指出，隨着環球減息，低息加上股市波動，資金持續流向物業市場，料項目最後3伙續受追捧。
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