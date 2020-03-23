恒基地產全年少賺45%　料香港物業租金及價值受壓

若計及投資物業及發展中投資物業之公允價值變動，2019年度股東應佔盈利169億元，按年減少45%，每股盈利3.51元。董事局建議派發末期股息每股1.3元。

展望未來，集團指示，香港經濟前景仍然面對多項不利因素，當中包括本地社會運動尚未完全平息、新型冠狀病毒疫情持續，飲食、零售、物流、酒店及旅遊業等深受打擊，各行各業都連帶受到影響。集團在香港物業之租金及價值受壓。

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