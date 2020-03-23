恒基地產全年少賺45% 料香港物業租金及價值受壓
2020年03月23日 17:48
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恒基地產(00012)公布，截至2019年12月31日止全年度股東應佔基礎盈利146億港元，按年減少26%，主因是2018年出讓北角京華道商廈之權益，錄得約56億基礎盈利貢獻，而2019年度出讓尖沙咀「天文臺道8號」商廈之控股公司一半權益，僅獲應佔基礎盈利13億元。每股基礎盈利3.02元。
若計及投資物業及發展中投資物業之公允價值變動，2019年度股東應佔盈利169億元，按年減少45%，每股盈利3.51元。董事局建議派發末期股息每股1.3元。
展望未來，集團指示，香港經濟前景仍然面對多項不利因素，當中包括本地社會運動尚未完全平息、新型冠狀病毒疫情持續，飲食、零售、物流、酒店及旅遊業等深受打擊，各行各業都連帶受到影響。集團在香港物業之租金及價值受壓。
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