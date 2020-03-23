雅居樂：目標銷售1200億人幣 冀不遜去年

副總裁潘智勇補充，今年會透過控制內部成本費用、增加利潤、加快銷售回款進度等，爭取今年銷售不低於2019年，按照2019年目標推進。另目前接近400億元未結轉銷售，預計今明兩年可入帳。

受疫情影響，集團今年首兩個月銷售按年跌約四成，副總裁王海洋指，公司在疫情開始已經鋪排復工，現在100個在建項目的復工率92%，售樓處復工率96%。除了武漢、北京對開工控制嚴格外，基本上其他地區可以在3月底全面復工，強調會盡量加快復工。至於交付方面，期望透過加快進度，能減少交付延遲影響；同時與業主溝通，取得諒解。

公司去年毛利率為30.5%，較2018年的43.9%，下降13.4個百分點。毛利亦按年跌25.6%。潘智勇指出，毛利跌幅在預期內，主因高毛利的海南區域入帳按年減少。集團雖然平均售價上升750元，但是不足以抵銷成本上升幅度，故毛利承壓較大。預計2020年毛利率可以維持在30%。

陳卓林預計，海南項目對業績影響會愈來愈少，相信在未來會提供可觀的毛利。

問到近期債市波動，會否影響集團今年的融資安排，潘表示，集團有息負債967億元，其中境外佔44%。今年到期債務已經償還60億元左右。目前已獲批超過9億美元額度，並在談不同再融資計劃。而如果市場利率太高，不排除用自有資金償還境外債務。他期望，今年融資成本可控在7%水平。

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