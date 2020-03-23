恒基發展去年純利跌36%

公司解釋，盈利減少主要由於持續多月之本港社會事件導致經濟疲弱；位於德福廣場之PIAGO門店於2019年3月底結業所涉及之結業成本；以及位於樂富廣場之UNY門店進行為期4個月的翻新工程令銷售額下降。

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