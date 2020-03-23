恒盛地產發盈警
2020年03月23日 17:53
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恒盛地產(00845)發盈利警告，相比2018年公司擁有人應佔溢利，集團預期截至2019年12月31日止年度將錄得公司擁有人應佔虧損。
有關虧損主要由於集團於2019年內完工並交付使用的物業總面積按年下降約30%，同時
物業平均銷售單價亦下降約30%。因此，集團於2019年度確認的銷售收入按年下降超過40%。
集團年度錄得個位數的毛利率，較2018年下跌約50個百分點。撇除對物業作出減值撥備而對毛利率產生的影響，2019年度毛利金額較2018年毛利金額下降超過70%；集團於2019年內繼續對物業作出重大金額的減值撥備，物業減值撥備金額較2018年上升超過20%；2019年內財務費用總額依然處於高水平，及該大部分利息開支無法資本化為物業開發成本。2019年無法資本化而直接記帳為當年費用的利息開支較2018年上漲超過350%。
另外，相較2018年錄得投資物業公平值虧損3.74億元人民幣，預計2019年將錄得投資物業公平值收益。
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