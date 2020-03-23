【全球攬炒】新加坡航空近乎停飛　市場憂缺錢

外國傳媒報道，新加坡航空宣布停飛幾乎所有航班，運力亦大減96%，並坦言極需資金，是該公司至今面臨的最嚴峻挑戰。消息拖累該股周一(23日)股價急瀉一成。

該公司表示，由於全球邊境管制何時解除依然未明，無法表明何時能夠恢復正常運作。

報道指出，雖然截至去年12月，新加坡航空擁有15.7億坡元(約84億港元)現金餘額，較2018年同期增加19%，惟新加坡券商大華繼顯估計，到了6月，新加坡航空最少要50億坡元才能支撐流動性。

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