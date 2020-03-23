證監會終身禁止巫秀華重投業界
2020年03月23日 18:11
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中華太平洋證券前客戶主任巫秀華，被香港證監會終身禁止其重投業界。巫秀華早前被判刑事罪名成立。
原訟法庭於2018年12月，裁定巫秀華在2005年1月至2012年10月期間，盜取中華太平洋客戶價值約1.102億元的股份罪成。
鑑於巫被判刑事罪名成立，證監會認為，她並非獲發牌或註冊進行受規管活動的適當人選。
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