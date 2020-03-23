恒指公司推恒生滬深港通生物科技50指數

恒生指數公司推出恒生滬深港通生物科技50指數，反映在香港或中國內地上市，並符合互聯互通交易資格，總市值位列首50名的生物科技公司的整體表現。

該項指數中的生物科技公司是於恒生行業分類系統的業務子類別中，被界定為「生物技術」、「藥品」或「醫療保健設備」的公司。該項新跨市場指數為對生物科技這個迅速發展行業有興趣的產品發行商，提供可交易基準。

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