調查指港人理財能力提升　僅兩成年輕人滿意財務狀況

投資者及理財教育委員會(投委會)調查顯示，以21分為滿分，受理財知識和理財態度改善帶動，香港人的金融理財知識和能力從2015年的14.4分，提高至2019年的14.8分。

調查顯示，2019年只有39%的受訪者滿意自己的財務狀況，較2015年的46%低。30歲以下的在職年輕人滿意比例更下跌至23%。近半年輕人認為其財務狀況限制了自己做重要的事情。

基於經濟不確定性，有準備可應付6個月或以上開支應急錢的受訪者，比例由2015年的37%，升至2019年的55%；有財務目標的受訪者比例則增加8個百分點，至六成。

受訪者於實踐目標方面則具惰性，表示會留意自己的財政狀況的受訪者比例，由2015年逾八成，跌至2019年的75%。只有54%表示有積極實現財務目標，較2015年低4個百分點。

部分受訪者忽視管理強積金，僅47%在職成年人表示會檢閱強積金或公積金結單，11%承認從未檢閱。理財行為評分由6分降至5.8分。

年輕一代較易因過度消費而負上債務。根據調查，兩成受訪者表示支出曾經超出承受能力，12%承認有負債。另外，27%在職年輕人表示，過去一年繳付信用卡帳單時，曾最少一次只繳付最低還款額。

投委會在2019年11月對1,002名香港成年人進行香港金融理財知識和能力研究，評估其在金融知識與能力的分數，評核範圍包括金融知識、理財態度及行為。相關調查是由經合組織國際金融理財教育網絡(OECD/INFE)統籌的一項國際比較研究的一部分。前次研究於2015年進行，對30個經濟體進行比較。

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