【石油大戰】需求驟減預示經濟蕭條　油價大幅波動

全球疫情持續肆虐加上石油大戰未有緩和迹象，油價繼續大幅波動！紐約期油周一(23日)在亞洲時段低見每桶20.8美元，狂瀉7.2%，布蘭特期油更挫8.5%，低見24.68美元，然後一度倒升，紐約期油現報每桶22.53美元，升0.45%，布蘭特期油則仍跌4.86%，報25.67美元。

彭博分析指出，根據往績，油價下跌通常能起到提振全球經濟增長的作用，然而，今次油價暴跌，並創下18年新低，恐怕難以為世界經濟提供如以往般的支持，因數據顯示，油價今年以來的跌幅當中，逾50%是需求疲弱所致，這是經濟活動出現蕭條的表現，而非未來經濟擴張的開始。

分析又稱，全球各國政府為防堵疫情採取封城、鎖國措施，對石油的需求量一天可減少1,000萬到2,000萬桶，意味油價反彈空間不多。

另邊廂，美國負責規範油氣業的德州鐵路委員會於上周五(20日)，罕有地獲邀參加石油輸出國組織(OPEC、簡稱「油組」)夏季在維也納舉行的會議，一度令石油大戰「停火」露曙光，但美國國內反對德州減產，故令達成協議的希望變得渺茫。

與此同時，俄羅斯總統普京也沒有任何會對沙特阿拉伯妥協的迹象，令市場人士認為，石油大戰將會持續下去。金融服務公司AxiCorp首席市場策略師Stephen Innes警告，若油組及德州無法達成減產協議，油價將很快瀉至每桶10到15美元水平。

金價方面，儘管全球避險情緒再次升溫，但分析員料市場沽黃金來冚股市損失的斬倉潮未完，拖累現貨金彈力有限，曾升0.65%，報每安士1,508美元，之後反覆下跌至1,494美元，跌0.95%。

數據顯示，截至3月17日止一周，對沖基金及其他大型投機客大削黃金期貨好倉，力度為超過12年最大。

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