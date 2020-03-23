中廣核新能源2月發電量增近一成

截至2020年2月29日止兩個月，集團累計完成發電量1,987.3吉瓦時，按年減少1.8%。其中，中國風電項目增加35.1%，中國太陽能項目增加36.4%，中國燃煤、熱電聯產及燃氣項目減少84%，中國水電項目減少21.2%及韓國燃氣項目增加6.7%。

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