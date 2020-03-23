【專家樓評】汪敦敬：低息環境　資金將湧入樓市？

樓市僵局有機會被打破，市場數據譬如錢多、供應少、高價格、低借貸等因素，反映樓市存在上升動力，但因為過去一年出現社會運動、疫情等天災人禍，於是在悲情及上升動力互相稀釋及抵銷之下，我們見到樓市仍螫伏中，而樓市的穩健程度，在亂世中對比其他的投資工具較為受得起風浪及考驗。

這個僵局為甚麼會打破？因為當疫情令到西方國家的經濟泡沫出現了爆破之後，於是其他國家就作出量化貨幣放水及減息，相信未來的資金可以用恐怖來形容大量進入市場，配合減息，僵局相信會打破。

筆者認為，未來由低息年代進入零息年代，甚至有機會進入負利率年代，大量積聚在銀行裏面的錢會被迫走出來尋找避險工具，過去半年相對成績較穩健而供應有限的房地產，好大機會會成為資金避難所，或者會成為被搶購的對象。

當然在疫情與政治因素之下，市場因素其實是很卑微，但市場最終也會回歸現實，因此各位除了管理樓價下跌的風險之餘，同時亦要準備好面對樓價升災的風險，筆者個人主張買樓自住、換樓或交租的人士能夠量力而為就應該入市。

祥益地產總裁 汪敦敬

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