新冠肺炎：捷榮感染員工 曾到客家好棧聚餐
2020年03月23日 19:17
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香港啡茶供應商捷榮國際(02119)早前發聲明指，有3名員工感染新冠肺炎。而根據衞生防護中心消息，該3名患者曾經於3月9日在油塘客家好棧出席私人聚餐。
公司指，在上周五(20日)獲悉消息，已即時主動採取一系列緊急應對措施，包括聘請清潔公司以最高規格消毒確診員工的工作樓層，檢查及確保生產線不受影響，聯絡及協助確診同事負責的相關客戶，並通知所有員工。
該公司會繼續密切跟進員工的健康狀況，有需要時安排員工再次進行檢測。另外，公司提到，其獨立生產線受嚴格規管，非生產部員工需申請及批准才可接觸，相關同事並未有接觸集團的生產線，生產過程沒有受到影響。
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