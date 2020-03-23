新冠肺炎：捷榮感染員工 曾到客家好棧聚餐

公司指，在上周五(20日)獲悉消息，已即時主動採取一系列緊急應對措施，包括聘請清潔公司以最高規格消毒確診員工的工作樓層，檢查及確保生產線不受影響，聯絡及協助確診同事負責的相關客戶，並通知所有員工。

該公司會繼續密切跟進員工的健康狀況，有需要時安排員工再次進行檢測。另外，公司提到，其獨立生產線受嚴格規管，非生產部員工需申請及批准才可接觸，相關同事並未有接觸集團的生產線，生產過程沒有受到影響。

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