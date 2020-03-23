Joyce私有化獲批　股份周二最後買賣

於法院會議的贊成票數佔約98.19%或5,182.3萬股，而在股東大會，贊成票為99.93%或12.9億股。

根據預期時間表，股份在聯交所的預期最後交易日將為3月24日(周二)，並將於4月27日從聯交所撤回上市地位。

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