Joyce私有化獲批 股份周二最後買賣
2020年03月23日 19:18
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Joyce Boutique(00647)去年底獲持股72.9%大股東悅寶國際透過安排協議方式，提出以每股現金0.28元私有化，涉資最多1.23億元。公司周一(23日)舉行法院會議及股東特別大會進行表決。據公告，議案最後獲得通過。
於法院會議的贊成票數佔約98.19%或5,182.3萬股，而在股東大會，贊成票為99.93%或12.9億股。
根據預期時間表，股份在聯交所的預期最後交易日將為3月24日(周二)，並將於4月27日從聯交所撤回上市地位。
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