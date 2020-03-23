穩陣之選！滙豐發行港元綠色存款證　年息1.06厘

滙豐銀行宣布，周一(23日)在香港發行港元綠色存款證予零售及商業客戶認購，由即日起至3月27日，客戶可透過流動理財應用程式、滙豐個人網上理財、分行及滙豐中小企中心認購綠色存款證，手續費全免。

該批綠色存款證的最低認購金額為1萬港元，存款期為半年，提供固定年息率1.06厘。該批港元綠色存款證的發行日期為今年4月3日，到期日為今年10月5日。

發行所得的款項將根據滙豐綠色債券框架，用於為合資格業務和項目提供融資，以推動經濟向低碳、適應氣候變化及可持續發展轉型。滙豐於去年12月在香港曾發行首批綠色零售存款證。

值得留意的是，存款證與定期存款相似之處，是存入一筆本金，至到期日收回本金及利息。不過，存款證到期前，可於二手市場轉讓套現，中途可獲取利息回報，認購存款證更毋須限於新資金。

另外，存款證一般歸類為票據，因此並不受「存款保障計劃」保障。

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