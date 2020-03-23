聯通︰4G資產折舊期7年 5G為10年 原因係...
2020年03月23日 19:34
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
中國移動(00941)上周業績引人注目的一點是該公司預計「4G及5G網絡長期將共存」，並顧及兼且基站設備等4G無線資產技術相對穩定後，決定將4G無線資產折舊年限由5年調整至7年，與5G無線資產一樣，今年生效，預計今年可省下高達約183億元的折舊開支，相當於其去年盈利17%左右。
不過，中國聯通(00762)周一(23日)公布的業績則無折舊政策之更改。王曉初指，聯通4G無線資產之折舊年期本來就是7年，惟5G的長達10年，主要是與其共建5G網絡的中國電信(00728)將5G無線資產折舊年期設為10年，原因是中電信在共建5G網絡的過程中投資金額佔比較大，聯通「小跟大」與對方看齊。
王又說，注意到中移上述會計政策變更，惟強調即使它對盈利有影響，折舊並非現金開支，不會左右現金流。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！