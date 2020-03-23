樓價UPDATES：業主再低頭 降意向售價及租金

環球市況不穩，股市波動，各區二手業主下調意向售價及租金，促成交易及租務。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌海怡半島30座低層B室，向西北，2房間隔，實用面積約526方呎，單位以900萬元放盤數日後獲區內客接洽，議價後減價40萬元，以約860萬元成交，呎價約16,350元。

●北角形品高層B室，實用面積344方呎，1房間隔，座向北面，外望景觀開揚，獲區外上車客以665萬元承接，呎價19,331元。

●北角維峯低層連平台戶，實用面積280方呎，開放式間隔，連平台約25呎，座向南面望街景，獲區外上車客以約645萬元承接，呎價23,036元。

●堅尼地城縉城峰2座中層B室，實用面積555方呎，2房及多用途房間隔，以1,230萬元易手，呎價22,162元。

●小西灣藍灣半島2座高層H室，實用面積481平方呎，間隔屬兩房戶連天台，望內園及遠山海景，獲買家以968.8萬元買入，呎價約20,141元。

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九龍區

●大角咀港灣豪庭6座高層D室，實用面積344方呎，屬2房間隔，景觀開揚，望海景，單位原放盤叫價700萬元，因應市況調減12萬，成交價688萬元，減幅約1.7%，呎價2萬元。

●九龍灣得寶花園C座中層7室，實用面積約282方呎，為一房兩廳間隔，叫價500萬元減價至485萬元沽，減價15萬元或約3%，呎價約17,199元。

●九龍塘廣播道信達閣中層D室，實用面積629方呎，採三房兩廳間隔，單位外望內街景，最初開價1,130萬元，議價後降價130萬元，以1,000萬元成交，呎價15,898元。

●紅磡黃埔花園1期1座高層G室，實用面積777方呎，3房間隔，成功以1,060萬元沽出，呎價13,642元。

●奧運站一號銀海6座低層B室，實用面積963方呎，望海景，屬3房連主人套房間隔，以每月4.2萬元租出，呎租44元。

●長沙灣喜雅2座低層D室，2房間隔，向西南望市景，實用面積約457方呎，業主以約1.8萬元放租3個月即吸引外區客洽詢，議價後減價1,500元，以1.65萬元租出，呎租約36.1元。

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新界區

●上水威尼斯花園1座高層E室，實用面積437方呎，2房間隔，叫價520萬元放盤約半年，減價約37萬元，以483萬元成交，呎價約11,053元。

●馬灣珀麗灣31座高層B室，實用面積約591方呎，3房間隔，享汲水門海景，早前開價約760萬元放盤，最近有見市況波動而調低叫價，吸引用家洽商承接，雙方數度議價後終以715萬元成交，呎價約12,098元。

●屯門啟豐園2座低層F室，實用面積325方呎，兩房一廳，日前獲區內首置客以458萬購入上址作自住，呎價14,092元。

●天水圍居屋天頌苑P座高層3室，實用面積592方呎，三房兩廳。日前獲一名居於區內的外籍客承租，月租1.15萬元，較意向價低500元，呎租19.4元。

●屯門居屋兆禧A座高層4室，實用面積338方呎，一房一廳，以自由市場價428萬元易手，呎價12,663元。

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