聯通︰今年5G上客目標為5千萬戶 不提供手機補貼

他表示，現時5G手機售價普遍在3,000元人民幣(下同)以上，惟5G業務下半年可望隨着售價1,000至2,000元的5G手機陸續登場，而有較大規模發展。

王又謂，流動用戶ARPU去年第4季為40.1元，跟前1季持平，已經跌定，期望今年能夠保持平穩，流動業務的「陣痛期」目前基本上已成過去。

集團2月份流動用戶銳減660.1萬戶，連跌4個月，亦導致內地三大電訊商上月流動用戶罕有淨減1,945萬戶。

聯通董事長王曉初解畫，流動用戶上月流失主要是新冠肺炎疫情下，一些用2家電訊商的雙SIM卡機用戶把其中1張SIM卡暫停，並非客戶人數出事，又謂3月開始應該比較穩定。

他又說，疫情並無令數據用量減少，因為誰也離不開手機，原本用於工作上的數據也換成了消閒娛樂，惟因為停工關係，工作上聯絡減少會令語音業務收入受到明顯影響。

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