聯通︰冀今年第3季完成全年5G建設目標

王曉初指，現時只有1家廠商能夠供應有關設備，惟下月初應該會多1家，到5月下旬外國的設備商也能供貨，又指全球供應鏈本月已隨運輸恢復漸漸回復正常，迄今問題不大。

另外，工信部早前宣布批准聯通、中國電信和中國廣電運用3.5GHz這個5G黃金頻段進行全國的室內場所網絡覆蓋。王曉初表示有與廣電就此商量，現時基本想法是首先與中電信一起用3.5GHz做室內覆蓋，如果廣電想用就向其收取網絡結算費；但如果廣電有意加入一起建設，也非常歡迎，畢竟室內分布很「燒錢」。

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