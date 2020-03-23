聯通︰冀今年第3季完成全年5G建設目標
2020年03月23日 19:38
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中國聯通(00762)董事長王曉初稱，新冠肺炎疫情對5G網絡建設之影響主要體現在施工人員及設備的流通受阻，工人不能進入目的地施工，2月份工程落後計劃4個星期，惟這個月開始逐步好轉，要是疫情進入夏季時平息，期望上半年能改善進度，爭取今年第3季完成全年工程建設目標。
聯通與中國電信(00728)會把名下100兆赫3.5GHz頻譜拿出來共享，兩家公司頻段相連，一起用可望提高5G通訊品質，惟內媒早前報道，王曉初在工信部一個會議上提到，疫情阻礙了與中電信分享3.5GHz頻譜所需的設備供應。
王曉初指，現時只有1家廠商能夠供應有關設備，惟下月初應該會多1家，到5月下旬外國的設備商也能供貨，又指全球供應鏈本月已隨運輸恢復漸漸回復正常，迄今問題不大。
另外，工信部早前宣布批准聯通、中國電信和中國廣電運用3.5GHz這個5G黃金頻段進行全國的室內場所網絡覆蓋。王曉初表示有與廣電就此商量，現時基本想法是首先與中電信一起用3.5GHz做室內覆蓋，如果廣電想用就向其收取網絡結算費；但如果廣電有意加入一起建設，也非常歡迎，畢竟室內分布很「燒錢」。
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