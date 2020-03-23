【全球救市】聯儲局加大救市力度　港股夜期抽升

美國聯儲局再加大救市力度！宣布了一系列幫助市場的新計劃，包括「無限量」買債。消息公布後，美股道指期貨由大跌逾700點，到目前倒升407點；港股夜期抽升，報22,345點，升849點，高水649點。

聯儲局宣布，將無限買入美債和按揭抵押證券(MBS)，以維持融資成本低企，本周將買入3,750億美元美債和2,500美元按證。當局還表示，將會買入機構商業按揭抵押證券，並推出3個貸款機制，包括重啟金融危機時代救市措施──定期資產抵押證券借貸機制(TALF)，合共提供最多3,000億美元信貸額度。

市場沽金補倉需求驟減，刺激現貨金高見每安士1,512.92美元。不過，油價變動不大，紐約期油報每桶22.81美元，升0.8%。

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