新盤UPDATES：特色單位銷情不俗　部分獲理想價承接

新盤特色單位銷情不俗，部分更於疫市之下獲得理想價獲承接，但市場同時亦繼續錄得交易告吹情況，整體樓市前景仍未明朗。

●海天晉連沽兩伙特色戶 最高呎價逾2.9萬

股市再度下挫，無阻新盤特色戶銷情。新鴻基地產（00016）旗下將軍澳海天晉剛連沽兩伙特色單位。其中6A座20樓A室，實用面積1,124方呎，平台與天台面積分別451與1,165方呎，成交價3,268.8萬元，呎價29,082元。而7A座20樓A室，實用面積912方呎，平台面積302方呎，天台則為1,146方呎，以2,362.08萬元獲承接，呎價2.59萬元。

●長實淺水灣大宅逾4.68億沽 呎價8萬元

豪宅市場疫市下屢錄大額交投。長實集團（01113）旗下淺水灣90 Repulse Bay Road，剛以招標形式售出1號大宅，實用面積5,862方呎，平台與花園分別806及245方呎，成交價逾4.68億元，呎價為8萬元。據悉，買家為香港人，是次售價屬逾半年以來同區最大金額一手交投之一。

該公司助理首席經理（營業）何家欣指出，隨着環球減息，低息加上股市波動，資金持續流向物業市場，料項目最後3伙續受追捧。

●維港頌再錄終止買賣合約個案

據一手銷售資訊網資料，長實集團（01113）旗下北角維港頌，剛再錄得交易告吹個案。單位為6座16樓B室，實用面積437方呎，原本於2017年5月以1,663.9萬元售出，呎價38,076元，剛已列明為終止買賣合約。

●明翹匯高層兩房戶售792萬元

佳明集團控股（01271）位於青衣的明翹匯，剛售出1A座31樓B單位，實用面積432方呎，屬兩房間隔，成交價792萬元，呎價18,333元。

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