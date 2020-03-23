中國地利發盈喜
2020年03月23日 20:28
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中國地利(01387)發盈喜，預期截至2019年12月31日止全年度錄得溢利不少於5.5億元人民幣(下同)，2018年同期則虧損約3.609億元，主因是收入按年增長約26%；實施有效的成本控制措施，因此招待費用、法律及專業費用，以及差旅費用減少；沒有2018年12月因出售兩架飛機產生虧損1.883億元的一次性負面影響。
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