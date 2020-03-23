【全球救市】美元轉弱　離岸人幣反彈逾500點子

聯儲局宣布「無限量」買入美債和按揭抵押證券(MBS)，美匯指數急速下挫逾1%，刺激人民幣匯價顯著上漲。離岸人民幣(CNH)現報7.0999，較日內低位反彈逾500點子，每百港元兌91元人民幣。

分析認為，中國人民銀行官員指出人民幣兌每美元將於7算左右徘徊，預計近期人民幣貶值幅度可望放緩。未來幾天需要觀察人民幣中間價表現，若持續強於市場預期，或能抑制市場沽空人民幣的意欲。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰表示，發行美元債的中國企業因為美元升值而苦惱，若人行採取措施緩和人民幣貶值壓力，將有助提供更長時間予企業對沖美元升值風險。

張氏認為，儘管人民幣CFETS指數保持強勁，但近期人民幣兌美元大幅貶值仍可能觸動市場神經，並加速資本流出。然而，內地企業持續復產復工，以及人行與其他經濟體的貨幣政策差異，將對人民幣提供支持，中期人民幣可望保持穩定。

在岸人民幣(CNY)於今日下午四時半收報7.1187兌每美元，按日跌526點子。交易員解釋，全球疫情蔓延態勢惡化下，投資者傾向賣出資產，並換入美元避險，拖累人民幣走弱。

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