【全球救市】美財長：刺激計劃獲國會支持　應對12周疫情

外國傳媒報道，美國財長姆紐欽表示，刺激計劃將幫助美國工人，希望小型企業能保留住員工，接受政府的貸款，已告知國會需要盡快批准刺激工具應對疫情影響，強調刺激法案獲得兩黨大規模支持，救市是為應對未來10至12周的疫情做準備，如果疫情持續更長時間，將要求國會提出更多立法請求。他個人希望疫情能在12周內受控。

他提到，對航空公司的援助將按市場條件進行，政府有能力參股，希望航空公司能繼續運營國內航班。

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